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اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على “فضيحة أخلاقية”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
اتهام رئيس الوزراء الكندي بالتستر على “فضيحة أخلاقية”

كل الوطن – وكالات: يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتهامات بتعليق عمل البرلمان “للتغطية على فضيحة أخلاقية”، والابتعاد عن مهامه خلال لحظة مكافحة وباء كورونا.

رئيس وزراء كندا يعتذر عن “خطأ” بعد ضجة أثارها قرار متعلق بمؤسسة خيرية
وطلب ترودو يوم الثلاثاء من الحاكمة العامة للبلاد جولي باييت إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان، واستئناف العمل في 23 سبتمبر بخطاب من العرش، يليه تصويت على الثقة.

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واعتبر مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

ووجه حزبا المعارضة الرئيسان في البلاد دعوة لرئيس الوزراء بالاستقالة، لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ، حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتورط في “الفضيحة” وزير المال بيل مورنو، الذي قدم استقالته.

وكشفت الصحيفة أن تعليق عمل البرلمان سيؤدي إلى تعليق جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التحقيق الجاري في الفضيحة.

المصدر: صحيفة “الغارديان” البريطانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393925

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