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إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
إخلاء سبيل مصري قتل عشيق زوجته وألقى جثته في الشارع!

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 15 مايو والتبين في مصر، إخلاء سبيل عامل بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بقتل عشيق زوجته وإلقاء جثته في الشارع.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ذبح المجنى عليه، وسدد له أكثر من 20 طعنة بسكين المطبخ دفاعا عن شرفه، بعدما شاهده داخل مسكنه وهو يمارس الرذيلة مع زوجته.

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وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بالعثور على جثة ملقاة بالشارع، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل بذبح شاب بدافع الشرف، بعدما ضبطه داخل منزله في وضع مخل، وقام بإلقاء الجثة في الشارع.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وزوجته، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

المصدر: بوابة الأهرام المصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393939

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