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مصر.. مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بطريقة مروعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بطريقة مروعة

كل الوطن – وكالات: قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة دار السلام في مصر، من جراء ماس كهربائي.

وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وجرى نقل المتوفين للمستشفى.

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وفور وصول رجال الإطفاء تم فرض كردون أمني حول المنطقة وجرت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي الشقق المجاورة.

وبالفحص تبين مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد تم نقلهم لمشرحة المستشفى التابع لدائرة القسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=393942

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