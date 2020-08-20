مصر.. حبس متهمين اثنين اعتديا على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة – فيديو

كل الوطن – وكالات: أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس شخصين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

وذكرت مصادر مطلعة، أن “المتهمين نشرا وأذاعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، حيث انتهكا حرمة حياته الخاصة، وأثارا كلبا عليه، مما تسبب بأذاه والضرر به.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، بمكتب النائب العام، تداولا واسعا للمطالبة بالتحقيق في واقعة إذاعة مقطع مصور لشخص يرهب آخر ذي إعاقة بكلب يثيره عليه ويدفعه لعضه ساخرا منه مستغلا ضعفه وهوانه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجني عليه بالمقطع، الذي أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصي مرتكبي الواقعة وأحدهما عامل بالحانوت المصور به المقطع.