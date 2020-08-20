روسيا تكشف عن طريقة استخدام لقاح “سبوتنيك-V” ضد كورونا

كل الوطن – وكالات: نشر معهد “غماليا” الروسي، اليوم الخميس، النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء استخدام اللقاح “سبوتنيك-V” ضد كورونا.

وكشفت وكالة “نوفوستي” التي اطلعت على الوثيقة الصادرة عن المعهد، أنه بحسب التعليمات، يجب فحص المريض من قبل الطبيب، وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، كما يجب أن يبقى الشخص بعد اللقاح تحت مراقبة الطبيب لمدة نصف ساعة.

كذلك حددت الإرشادات المرفقة للقاح الحالات والأشخاص الذين يمنع تطعيمهم:

– النساء الحوامل والمرضعات

– الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة

– الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الحادة المعدية وغير المعدية

ويمكن تناول الدواء بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الشفاء بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض.

وبالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، يمكنهم استخدام اللقاح بعد التأكد من أن درجات الحرارة لديهم أصبحت طبيعية.

ويجب استخدام اللقاح بحذر في الحالات التالية:

– أمراض الكبد والكلى المزمنة

– اضطرابات شديدة في جهاز الغدد الصماء (مرض السكري).

– الصرع والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض الجهاز العصبي المركزي

– أمراض القلب والأوعية الدموية

– نقص المناعة الأولية والثانوية

-أمراض المناعة الذاتية

– أمراض الرئة والربو وكذلك لدى مرضى السكري والمتلازمة الأيضية مع الحساسية والأكزيما

ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية للقاح قشعريرة وحمى وصداع، وبدرجة أقل يمكن أن يسبب اللقاح الغثيان، وعسر الهضم، وانخفاض الشهية.

وبحسب الوثيقة المرفقة للقاح فإن العمر الافتراضي للقاح 6 أشهر، وخطر الجرعة الزائدة منخفض للغاية.

المصدر: نوفوستي