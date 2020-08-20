زعيم كوريا الشمالية يعتزم تقاسم بعض الصلاحيات مع شقيقته

سول – د ب أ: يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون تقاسم بعض صلاحياته مع شقيقته كيم يو جونج، وغيرها من المسؤولين البارزين.

يشار إلى أن كيم يو جونج مسؤولة عن قضايا تتعلق بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال ها تاي-كيونج، العضو بلجنة الاستخبارات بالبرلمان الكوري الشمالي، بعدما أطلعت وكالة الاستخبارات اللجنة على الأمر، إن كيم جونج أون سوف يتقاسم صلاحيات تتعلق بالاقتصاد والجيش مع رئيس الوزراء ومسؤولين عسكريين من حزب العمال الحاكم.

ولايزال كيم جونج أون يمتلك السلطة المطلقة في كوريا الشمالية، ويتلقى أيضا تقارير من شقيقته والمسؤولين.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الهدف من تقاسم بعض الصلاحيات هو تخفيف الضغط على زعيم البلاد، كما أن كيم جونج أون يسعى إلى التنصل من المسؤولية حال فشل السياسات.