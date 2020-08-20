مصر… حبس متهم بتعذيب وإحراق طفلة عملت لديه كخادمة

كل الوطن- وكالة أنباء “الشرق الأوسط”، : أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، اليوم الخميس، بحبس رجل متهم بتعذيب الطفلة أمنية احتياطيا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زوجته ومتهمين آخرين بالواقعة.

تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة المجنى عليها “أمنية” البالغة من العمر 10 سنوات، عن تعذيب المتهم وزوجته مصرية تحمل الجنسية المغربية للطفلة، التي تعمل خادمة لديهما، وذلك بضربها وحرق جسدها.

وأكدت الطفلة بالبلاغ ذلك، بينما أنكر المشكو في حقه بمحضر الشرطة ما اتهموه به زاعمًا إحداث الطفلة ما بها من إصابات بنفسها، متهمًا والدها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابة به.

وأوضح والد المجني عليها بتحقيقات النيابة أنه انقطعت صلته بابنته منذ تطليقه والدتها من شهور مضت، نافيًا علمه بأمر عملها خادمة لدى المتهمين، وأنكر ما ادعاه المتهم من تعديه عليه بالضرب، واتهم والدة المجني عليها بالإهمال فى رعايتها وتعريضها للخطر بتشغيلها خادمة دون علمه.

وأشارت النيابة فى بيانها الصادر، إلى أنها استجوبت المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مقررًا أن وسيطة فى تشغيل الخادمات أحضرت إليه المجني عليها للعمل فى خدمة ابنيه المصابين بمرض “التوحد”، وأنه قدم أجر خدمتها لوالدتها.