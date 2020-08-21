كل الوطن – متابعات – الرياض : أنهت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فرش أكثر من (9000) سجادة في صحن المطاف ومصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، جاء ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

حيث إنه جرياً على العادة السنوية مطلع شهر محرم تقوم الرئاسة بإعادة فرش كامل مصليات المسجد الحرام، وتم مراعاة أعلى الإجراءات والاحترازات الصحية، ووضع مسافة مترين بين كل موقع وآخر للصلاة، بالإضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم التي تستمر على مدار (24) ساعة.

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