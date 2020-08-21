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» » منظمة التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف ….أدانت تكرار ميليشيا الحوثي لاستهداف الأبرياء بالمملكة

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف ….أدانت تكرار ميليشيا الحوثي لاستهداف الأبرياء بالمملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
منظمة التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف ….أدانت تكرار ميليشيا الحوثي لاستهداف الأبرياء بالمملكة

كل الوطن  –  فريق التحرير:  أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها

الميليشيا الحوثية الإرهابية من مدينة صنعاء مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية

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وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394014

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