منظمة التعاون الإسلامي تشيد بيقظة قوات التحالف ….أدانت تكرار ميليشيا الحوثي لاستهداف الأبرياء بالمملكة

وأكد العثيمين أن تكرار الأعمال العدائية والعبثية من ميليشيا الحوثي الإرهابية لا يخدم جهود إيجاد الحلّ السلمي، مجدّدا في الوقت ذاته إدانة منظمة التعاون الإسلامي لتلك الأعمال من قبل الميليشيا الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدّها بالمال والسلاح.
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