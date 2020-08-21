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» » قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار «مفخخة» وصاروخ بالستي

قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار «مفخخة» وصاروخ بالستي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-21T12:16:35+03:00
2020-08-21T12:20:55+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار «مفخخة» وصاروخ بالستي

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394024

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