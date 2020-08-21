بؤرة تفش لفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

كل الوطن – وكالات: حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة من أن بؤرة تفش لفيروس كورونا المستجد في العاصمة سول تهدد بانتشار على نطاق أوسع بعد أن حضر آلاف تجمعا سياسيا لجماعات محافظة الأسبوع الماضي.

ورغم أن العديد من الحالات الكثيرة التي تم رصدها مؤخرا كانت من بين رعايا كنيسة حضر بعضهم التجمع السياسي إلا أن مسؤولين قالوا إن المزيد من المشاركين فيه يجب أن يتم فحصهم لتجنب خروج التفشي عن السيطرة.

ودعا الرئيس مون جيه-إن اليوم الجمعة لتطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة.

وقال مكتب الرئيس إن نظاما طارئا لمكافحة المرض سيطبق يضم عقد اجتماعات رفيعة المستوى كل صباح والعمل على مدار 24 ساعة لحين مرور الأزمة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 324 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الخميس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من مارس آذار مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 16670 إصابة إضافة إلى 309 وفيات.

وعلى الرغم من أن أغلب الحالات الجديدة مركزة في سول والمناطق المحيطة بها إلا أن جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت إن تقارير وردت عن إصابات في 16 إقليما ومنطقة. وأضافت “نحن قلقون للغاية من احتمال انتشار التفشي على مستوى البلاد”.

وفرضت الحكومة من جديد قواعد تباعد اجتماعي في سول وبعض المدن القريبة من بينها فرض قيود على التجمعات وحظر اللقاءات المباشرة في الكنائس وإغلاق الملاهي الليلية والحانات ومقاهي الإنترنت.

وقالت جيونج إن الحكومة قد تفرض قواعد أشد صرامة تشمل إغلاق المدارس إذا لم ينخفض عدد الحالات الجديدة مطلع الأسبوع.

روسيا تسجل 4870 إصابة جديدة و90 وفاة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمال الإصابات في البلاد إلى 946ألفا و976 . وتوفى 16 ألفا و189شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الجمعة، إن 90 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصا، ليرتفع عدد المتعافين منذ تفشي كورونا في روسيا إلى 761الف و330شخصا، بحسب قناة”روسيا اليوم” .

وقال المركز إن 5ر26في المئة من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعتبر معدل الوفيات جراء تفشي الوباء في روسيا ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى، رغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حوالي 22 مليونا و684 ألف مصاب. وحصد الفيروس أرواح أكثر من 793 ألف شخص حتى الآن.

بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا لحالات كورونا اليومية

ذكرت وزارة الصحة البولندية على حسابها على تويتر اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية على الإطلاق هناك منذ بدء الجائحة.

وسجلت بولندا حتى الآن 60281 إصابة بالمرض و1938 وفاة إجمالا.

إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا 256 ألفا و118 والوفيات 35 ألفا و418

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 256 ألفا و118 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، مقارنة بـ 255 ألفا و278 حالة في نفس التوقيت أمس الخميس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 35 ألفا و418، بزيادة ست وفيات عن الموقف قبل أربع وعشرين ساعة. وبلغ عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس حتى صباح الجمعة 204 آلاف و686 شخصا، مقارنة بـ 204 ألاف و506 قبل أربع وعشرين ساعة. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا.

ألمانيا تسجل 1427 إصابة جديدة بكورونا

سجل معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا أمس الخميس أعلى عدد حالات إصابة جديدة منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، بواقع 1707 حالات.

وبلغت عدد الإصابات اليومية الجديدة ذروتها مطلع نيسان/أبريل الماضي، حيث تجاوزت 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ أيار/مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية تموز/يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 230 ألفا و48 حالة

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9260 حالة، بزيادة قدرها 7 حالات مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين 205 آلاف و800 متعاف.

إجمالي إصابات كورونا في فرنسا 256 ألفا 534 والوفيات 30434

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 256 ألفا و534 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس, بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 30 ألفا و434 وفاة.

وتعافى من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 84 ألفا و214 شخصا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا لديها قبل 30 أسبوعا.

سويسرا: إصابات كورونا تتجاوز 39 ألفا والوفيات 1998

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 39 ألفا و26 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت زيورخ، مقارنة بـ 38 ألفا و760 حالة قبل أربع وعشرين ساعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس زاد بواقع حالتين منذ أمس الخميس ليصل إلى 1998.

وتعافى من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بالفيروس حتى صباح الجمعة، 33 ألفا و900، بزيادة 400 متعاف عن أمس الخميس .

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 25 أسبوعا .

الفلبين تسجل أكثر من 4786 إصابة و59 وفاة بكورونا

أعلنت الفلبين اليوم الجمعة تسجيل ما يربو على 4786 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 182365 منذ بدء الجائحة وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا.

وذكرت وزارة الصحة أن 59 شخصا توفوا بالمرض لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات هناك إلى 2940.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه خلال ندوة على الإنترنت اليوم الجمعة “معدل العدوى يزداد لأن سلالة الفيروس تتحور”.