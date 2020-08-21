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أميركا تخطر الأمم المتحدة رسميا بطلب إعادة فرض عقوبات على إيران

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-21T14:16:09+03:00
2020-08-21T14:23:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
أميركا تخطر الأمم المتحدة رسميا بطلب إعادة فرض عقوبات على إيران

نيويورك – د ب أ : أخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، وسلم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإخطار لمجلس الأمن الدولي، وأكد في الرسالة أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة محقة في طلبها تطبيق آلية دولية للعقوبات ضد إيران، وقال بومبيو يوم الخميس في نيويورك إن لدى الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ هذا التطبيق لما يسمي بإعادة العقوبات.

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وهدد بومبيو بصورة غير مباشرة بعواقب على الدول التي تتجاهل مطلب الولايات المتحدة قائلا: “عندما انتهكت العقوبات الأمريكية عاقبنا من تجاهلها، وحين تنتهك العقوبات الدولية سنعمل كل ما بوسعنا لتطبيقها”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394031

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