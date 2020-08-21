تسجيل الدخول
» » » إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالقصيم

إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالقصيم

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
إيقاف شخص أتلف جهازًا لرصد السرعة الآلي على أحد الطرق بالقصيم

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت ـ بفضل الله – من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394037

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.