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الإمارات تنفي توقيعها اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
الإمارات تنفي توقيعها اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

كل الوطن – واس: نفى نفت دولة الإمارات، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين.

وأكد مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سالم محمد الزعابي، أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية.

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وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام اليوم ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما، ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394058

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