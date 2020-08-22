الصحة: إغلاق ثلاثة أقسام للمصابين بكورونا في الخرج

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر إغلاق ثلاث أقسام للمصابين بفيروس كورونا في الخرج لعدم الحاجة إليها.
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