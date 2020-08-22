لبنان: إصدار مذكرتي توقيف جديدتين في إطار قضية انفجار مرفأ بيروت

كل الوطن – وكالات: ارتفع إجمالي مذكرات التوقيف الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت إلى ستة، إثر إصدار المحقق العدلي في قضية مذكرتين جديدتين الجمعة حنا فارس ونائلة الحاج. ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر رقم 12 حيث وقع الانفجار.

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف جديدتين الجمعة، ليرتفع بذلك عدد المذكرات إلى الستة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار مصدر قضائي إلى أن “القاضي صوان استجوب يوم الجمعة المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما”.

يذكر أن فارس يتولى منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة متعهدة أعمال صيانة العنبر رقم 12 حيث وقع الانفجار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبعد هذين التوقيفين، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفا على ذمة التحقيق.

وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبب بمقتل 181 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسببات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية.

ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي. وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق مستقل وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان.

فرانس24/أ ف ب