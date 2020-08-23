ياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

كل الوطن – متابعات: يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين صبري، لم تتمكن من إخفاء حملها بمختلف الطرق، وهو ما لاحظه الجمهور في الأيام الماضية من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها داخل الجيم.

في هذا السياق، عادت ياسمين لنشر فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، ولكن ظهرت هذه المرة وهي تؤدي تمارين داخل الجيم خاصة بالسيدات الحوامل، وهو ما تحدث عنه بعض المدربين والمتخصصين في فيديوهات كثيرة.

ورصدت إحدى المدربات المتخصصة في شؤون المرأة وحملها، بعض التمارين الرياضية المفيدة للمرأة خلال فترة الحمل، والتي ظهر الكثير منها بنفس الطريقة التي تقوم بها ياسمين صبري طوال الفترة الماضية.

وكعادة الجمهور، لم يترك منشورا لياسمين دون التفاعل معه، إلا أن هذه المرة انهالت التعليقات بشكل أكبر من متابعيها بعد أداء هذه التمرينات حيث حذرها البعض من تأثيرها على حملها.

وقال متابع لياسمين :”بالراحه بالراحه البيبي يتأذه”، وقال آخر :”شفتوا؟ حامل وبتلعب رياضة”، فيما تفاعل متابع ثالث مع أدائها للتمارين الرياضية في ظل حملها حيث قال: “الأخت حامل وتتمرن ياسمين صبري لصحة جيدة”.

كما تساءل متابع: “بس ده مش غلط على الحمل ولا عادي”، ووجه أحد المتابعين رسالة لياسمين صبري قائلاً: “بوصي انا بحترمك بس مش بحبك عموما بس فى النهاية شايفك طيبة وكيوته وكل حاجة، أكبر غلطه وهتندمي عليها انك دخلتي حياتك واحد زي ابو هشيمة دا وانك دخلتي فى السكة دي عموماً يعني”.

وسبق وأن قررت الممثلة المصرية تأجيل مشاريعها الفنية، حيث كان من المقرر أن تخوض البطولة السينمائية المطلقة الأولى لها خلال الموسم المقبل

ولكن تغيّرت خططها الفنية في اللحظات الأخيرة، فيما كان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسلها (فرصة تانية) الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن ياسمين صبري كانت أعلنت زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة قبل شهور في حفل عائلي بسيط نظرا لظروف فيروس (كورونا).