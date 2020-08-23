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» » الإعلام الإسرائيلي ينشر “تسجيلا مسربا” لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. وحركة “فتح” توضح!

الإعلام الإسرائيلي ينشر “تسجيلا مسربا” لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. وحركة “فتح” توضح!

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
الإعلام الإسرائيلي ينشر “تسجيلا مسربا” لمحادثة بين عباس والسيسي بخصوص الإمارات .. وحركة “فتح” توضح!

كل الوطن – وكالات: نشر الإعلام الإسرائيلي “تسجيلا مسربا” لمحادثة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي استدعى تدخلا من حركة “فتح” للتوضيح.

عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا
وقال مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة “فتح”، منير الجاغوب، في بيان له نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، إن جزء كبير من التسجيل هو عبارة عن مكالمة بين عباس والسيسي.

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وأوضح أن أغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة، التي كانت بمناسبة عيد الفطر.

وأشار الجاغوب إلى أن الحديث عن منع الهجوم على الإمارات، كان بسبب الطائرة الإماراتية التي حطت في مطار بن غوريون بتل أبيب، وعلى متنها مساعدات طبية موجهة إلى الفلسطينيين، والتي تم رفض استقبالها من طرف الجانب الفلسطيني، وليس شيء آخر.

ونوه إلى أن التسجيل عبارة عن أجزاء من 3 مكالمات مع السيسي ومع شخصيات فلسطينية أخرى.

وشدد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة “فتح”، على وجود أجزاء من مكالمة قديمة جدا، وقد تم تركيب وقص ولصق التسجيل وفقا لتواريخ متباعدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394114

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