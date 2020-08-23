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“التعليم”: بدء الدخول على “منصة مدرستي”.. الأسبوع الحالي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
“التعليم”: بدء الدخول على “منصة مدرستي”.. الأسبوع الحالي

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة التعليم أنها ستبدأ خلال الأسبوع الحالي وبشكل تتابعي؛ توزيع حسابات الدخول على منصة مدرستي للمستخدمين من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين؛ وفق آلية تضمن وصول تلك الحسابات لكافة المستفيدين بطريقة آمنة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394144

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