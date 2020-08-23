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الرئيسية » جرائم وحوادث » مقتل 33 شخصاً في مجزرة نفذتها جماعات مسلحة في كولومبيا
مقتل 33 شخصاً في مجزرة نفذتها جماعات مسلحة في كولومبيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394147
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