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مقتل 33 شخصاً في مجزرة نفذتها جماعات مسلحة في كولومبيا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394147

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