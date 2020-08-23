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ترامب يعلن حرائق الغابات في كاليفورنيا ككارثة كبرى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
ترامب يعلن حرائق الغابات في كاليفورنيا ككارثة كبرى

كل الوطن – واس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، وقوع كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن إجراء الرئيس ترمب يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو، مشيراً إلى أنه يمكن أن تشمل المساعدة منحًا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

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وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والقبلية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة، مبيناً أن التمويل الفيدرالي متاح على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394150

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