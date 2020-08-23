مدني الطائف ينتشل جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب

انتشل مدني الطائف جثتين لشخصين غرقا في سد وادي صعب وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر” اليوم السبت.