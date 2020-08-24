د. عبدالمجيد الجلاَّل: الدولة الفلسطينية المُستقلة قبل التطبيع!

تمر القضية الفلسطينية ، بمرحلة صعبة ، واستهدافٍ مباشر ، لِثوابتها ، ومكتسباتها ، خاصة في فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي خرج عن الإجماع الدولي ، باعترافه بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ، ونقل السفارة الأمريكية إليها ، واعترافه كذلك بحق إسرائيل في الاستيطان ، بما وسع من دائرة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، وجاءت صفقة القرن ، كمحصلة نهائية لتثبيت أطماع إسرائيل ، في أراضي فلسطين ، واستثناء القدس الشرقية ، من التسوية ، باعتبارها ، وفق صفقة القرن ، عاصمة أبدية للدولة اليهودية !

وإزاء كل هذه التطورات ، والمتغيرات ، على الساحة الفلسطينية ، كان الموقف السعودي ، ولا يزال ، مؤيداً صُلباً للقضية الفلسطينية ، وكان تصريح سمو وزير الخارجية فيصل بن فرحان ، واضحاً في ذلك ، مؤكداً أنَّ المرجع العربي والإقليمي والدولي هو في المبادرة العربية للسلام ، وهي أساساً مبادرة سعودية ، تمَّ، الكشف عنها ، في القمة العربية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2002م. والتي تعترف بإسرائيل نظير انسحابها من كل الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 ، ” حل الدولتين ” واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .

أكثر من ذلك ، وعلى المستوى الإسلامي ، جاء بيان القمة الإسلامية الرابعة عشرة ، التي انعقدت في مكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وبما يتصل بالقضية الفلسطينية ، واضحاً لا لبس في حروفه ، صارماً في معطياته ، جازماً في مواقفه ، مؤكداً للجميع ، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، على مركزية قضية فلسطين ، وقضية القدس ، مجدداً الدعم المبدئي ، والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة ، بما فيها حقه في تقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 ، بعاصمتها القدس الشرقية ، وعلى ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار الأممي 194 ، ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة. ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية والسياسية المناسبة ضد مصالح الدول التي فتحت سفاراتٍ لها في القدس الشرقية ، أو مكاتب تجارية.

خلاصة القول ، الحل العادل للقضية الفلسطينية ، لا يتأتى ، إلا عبر عملية سلام ذات مصداقية ، برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 ، على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وأي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي تنشد العدالة في تثبيت الحقوق الفلسطينية .