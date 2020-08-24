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اليوم.. الرياض والدمام تتشاركان أعلى درجات الحرارة غدًا بـ46 درجة مئوية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
اليوم.. الرياض والدمام تتشاركان أعلى درجات الحرارة غدًا بـ46 درجة مئوية

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد الرياض والدمام أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين حيث تسجل كل منهما 46 درجة بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل الأحساء 45 وحفر الباطن ووادي الدواسر 44 في كل منهما، بينما تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة 43 و42 درجة على التوالي.

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أما أدنى درجة حرارة متوقعة غدًا فستكون في طريف والقريات حيث تسجل الدرجة الصغرى في كل منهما 21 مئوية.

وقالت الأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394163

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