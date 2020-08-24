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حرس الحدود يحبط تهريب طن حشيش و400 ألف قرص إمفيتامين

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-24T06:02:46+03:00
2020-08-24T10:05:36+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
حرس الحدود يحبط تهريب طن حشيش و400 ألف قرص إمفيتامين

كل الوطن – الرياض: تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية – بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394177

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