تسجيل الدخول
» » ميليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من أبرز قياداتها

ميليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من أبرز قياداتها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
ميليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من أبرز قياداتها

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، فجر الاثنين، عن مقتل قياديين اثنين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394186

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.