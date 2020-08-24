ميليشيا الحوثي تعلن مصرع اثنين من أبرز قياداتها

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، فجر الاثنين، عن مقتل قياديين اثنين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
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