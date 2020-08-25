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مصر.. الأمن يفك لغز جريمة العثور على نصف سفلي لجثة فتاة بعد عام ونصف

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
مصر.. الأمن يفك لغز جريمة العثور على نصف سفلي لجثة فتاة بعد عام ونصف

كل الوطن – وكالات: كشفت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الجيزة لغز “نصف جثة فتاة الطالبية”، حيث تبين من خلال التحريات أن الأب، وراء ارتكاب الجريمة.

وأوضحت قوات الأمن أن الجريمة التي تم تنفيذها العام الماضي قام الأب بارتكابها حيث قتل ابنته وقطعها بمنشار ووزع أجزاء جسدها في منطقة الطالبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

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وأضافت التحريات أن المتهم ألقي القبض عليه، بعد مرور قرابة عام ونصف عن الجريمة، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

يذكر أن الجريمة تم تنفيذها صباح يوم الخميس 26 أبريل 2019، حيث ورد بلاغ إلى ضباط قسم شرطة الطالبية، بالعثور على “نصف جثة”، داخل شنطة سفر بمنطقة أرض البحر بالطالبية حيث تسببت الجريمة وقتها بضجة كبيرة في مصر.

المصدر: الوطن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394224

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