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أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

كل الوطن – الرياض: وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫الامير خالد الفيصل بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء.

ووجه بتشكيل لجان في كافة محافظات المنطقة، تتولى تحديد، وإزالة المواقع، والرفع لسموّه بتقرير عن النتائج الميدانية.

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وأكيد أمير منطقة مكة خالد الفيصل‬ على ضرورة تظافر جهود الجهات، وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء.

وشدد على ضرورة تولي البلديات، والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة، أو في أي مواقع أخرى.

وتتكون اللجان المشكلة في كافة محافظات المنطقة من ، الأمانات، الشرطة، والدفاع المدني، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والغرف التجارية، ولجان التعديات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394231

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