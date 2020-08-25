“معها ظالمة أو مظلومة”… حكومة عربية تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائي

كل الوطن – سبتونيك عربى : منذ الإعلان مؤخرا عن اتفاقية إماراتية إسرائيلية برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وعدد من الحكومات العربية تعلن موقفها من الاتفاقية، وكذلك موقفها من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

قال وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، إن الجزائر مع الثوابت القاضية بعدالة القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة.

وأضاف في حوار له مع “سبوتنيك”، ينشر لاحقا، أن القضية الفلسطينية من الثوابت للسياسة الخارجية للجزائر، وأن الجزائر على المستويين الشعبي والحكومي مع الدولة الفلسطينية “ظالمة أو مظلومة”.

وأوضح أن الجزائر مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، وأن بلاده تجدد التزامها بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات.

وأجاب بلحيمر عن تساؤل حول مشروع تعديل الدستور وما يحققه للشعب الجزائري قائلا: “تعديل الدستور مطلب جوهري للمجتمع الجزائري بهدف تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم، ولقد أخذت عملية التشاور مع جميع الأطراف كل الوقت من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء جزائر جديدة، لطالما حلم بها الشهداء وأحفادهم من أبناء هذا الوطن”.

وتابع: “عملية إثراء هذه الوثيقة متواصلة إلى غاية أن يصل المشروع مرحلة النضج القانوني والسياسي والاجتماعي، وتتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء بالقبول أو الرفض”.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن “معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات”.

وأضاف قرقاش، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “زيارة البابا في 2019 أطاحت بحاجز نفسي في المنطقة وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات مدركة لوقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: “إنه يوم تاريخي”.