سوسن الحميدان: الوطن خط احمر

#حين تتكابل اقلام سوداء علي كتابه مؤامرات ضد الوطن ويراق هذا الحبر الاسود علي اوراق بيضاء من اجل ارضاء نفوس مريضه تحيك عقدا من الغيره والحسد والاتهامات لتلوث به صدر شريف ممتليء بالمسئوليه والتضامن مع الجيران الي تلك النفوس اخبرهم ان الوطن خط احمر .

#حين تنعق اصوات بكماء بأغاني عقيمه لا ولد لها ولا عائل من اجل تدنيس ثوبا ابيض مليء باللؤلوؤ والمرجان تزينه خيوط من ذهب ورسالات قدسيه وكل ذاك لاغراض ذميمه تقطر منه سموم وفحيح كفحيح الافعي الي جميع تلك الافاعي الوطن خط احمر .

# الي موجهين الصواريخ والطائرات الملغومه لتضج بها سماءا مقمره ونجوم تنير صدور عامره بالايمان واصوات تنهدات ملتهبه لمعتكفين في سحر الليل تدعو بأن يحفظ الله الوطن وشعبه وقيادته اقول الوطن خط احمر .

# لكل القلوب المليئه بالضغينه في ليل سرمدي مجنون علي وطن شامخ مزهر بأنجازاته وبصماته متأملين ان تكون هذا الضغينه سرب من الترددات العقيمه لوقف هذا الشموخ والجموح الوردي اخبرهم الوطن خط احمر

# الي ذوي القلوب المتلونه كالطيف والمتموجه بالافكار كالبحر والمتسولين علي ابواب الاعداء ليحضوا بقروش تروي ظماهم اللامتناهي والسابحين في خيالات الدمار ورائحه الرصاص والمنتشين بشعارات كاذبه تذهب ادراج الرياح عندما تنتصب علي ارض الوطن ابعدوا اياديكم القذره فالوطن خط احمر .

# الي كل الاعداء والجامحين بالطغيان والخونه والمترددين علي ارصفه الضلال ويقتنصون بطولات مشلوله لان الوطن خط احمر تبت يدا تمتد الي الوطن 🇸🇦

اضاءه خضراء :

بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ

وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ