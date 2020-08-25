ماذا دار بين ملك الأردن والسيسي والكاظمي قبل “القمة الثلاثية”

كل الوطن – فريق التحرير – سبتونيك عربى : انطلقت، اليوم الثلاثاء، القمة الثلاثية بين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع “تويتر” صورا من اللقاء الثلاثي.

وقبل انطلاق القمة الثلاثية، عقد ملك الأردن، عبد الله الثاني، لقائين منفصلين مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي.

وتطرق لقاء الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي إلى جهود محاربة الإرهاب وفق نهج شمولي، إذ أكد العاهل الأردني على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها مصر بهذا الخصوص، لحماية أمنها واستقرارها، بحسب صحيفة “الغد” الأردنية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد ملك الأردن تأكيده على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الجانبان الأردني والمصري آليات التعاون والتنسيق بهدف الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والتخفيف من آثاره الإنسانية والاقتصادية.

وأكد الرئيسان في لقائهما اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المصرية، والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقطاع الطاقة، والتبادل التجاري.

وفي لقاء العاهل الأردني مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جرى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

كما لفت الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.

وشدد العاهل الأردني على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء العراقي الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، 25 أغسطس/ آب، إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال إن “مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، سيتم طرحة خلال القمة الثلاثة المرتقبة بين العراق والأردن ومصر”.

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة “واشنطن بوست”، إنه “سيطرح مشروع بلاد الشام الجديدة وفق النسق الأوروبي، على قادة مصر والأردن، والذي من خلاله ستكون تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، أكثر حرية”، مضيفا أنه “سيسافر إلى السعودية قريبا للقاء المسؤولين فيها وبحث تطوير العلاقات الثنائية”.