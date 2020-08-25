تسجيل الدخول
» » ضبط تشكيل عصابي سوداني ارتكب 24 جريمة سرقة بالرياض

ضبط تشكيل عصابي سوداني ارتكب 24 جريمة سرقة بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-25T18:25:57+03:00
2020-08-25T18:26:39+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
ضبط تشكيل عصابي سوداني ارتكب 24 جريمة سرقة بالرياض

كل الوطن – الرياض: صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) جريمة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي – المشاعل – العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394243

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.