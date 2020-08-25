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“التقاعد” تودع أكثر من 6،6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر أغسطس

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
“التقاعد” تودع أكثر من 6،6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر أغسطس

الرياض – واس: أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها للمعاشات التقاعدية اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس.

وبيّنت أن جملة المعاشات التقاعدية التي صُرفت لهذا الشهر قد بلغت أكثر من ستة مليارات وست مائة مليون ريال، لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

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يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقاً لموعد الصرف المحدد.

وجددت “التقاعد” دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 – 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني:[email protected] أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الإلكترونية.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد قد كثفت مجهوداتها مؤخراً نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً بشكل مباشر وفوري تحقيقاً لهدفها الإستراتيجي المتمثل في أَتْمَتَة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022م.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394256

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