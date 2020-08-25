مصر تعلن نتائج القمة العربية بين السيسي والملك عبدالله والكاظمي

كل الوطن – ار تى : أعلن المتحدث باسم الرئاسة بمصر، بسام راضي، أن القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان تناولت سبل تعزيزالتعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق بمختلف المجالات.

وأوضح أن القمة المصرية الأردنية العراقية ناقشت القضايا التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الاساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والامنيةً في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، تقوم على الأهداف التنموية المشتركة.

وقد أكد الرئيس المصري خلال القمة على “استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبرتها في كافة المجالات لاشقائها في الاردن والعراق، وكذلك اقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس المصري “أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة”.

كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاث “دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاث “تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية”.

المصدر: RT