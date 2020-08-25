ترامب يحذر من محاولة (تزوير الانتخابات) الرئاسية

وقال ترامب، الذي رشحه المندوبون الجمهوريون، الاثنين، لخوص انتخابات الثالث من نوفمبر، إن الطريقة الوحيدة التي تمكن الحزب الديمقراطي من الفوز هي “التزوير”، مشيرا في هذا الصدد إلى رفضه المضي قدما في مساعي الحزب للتصويت عن طريق البريد، وقال إن الأميركيين قادرون على الذهاب إلى مركز الاقتراع رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووصل ترامب إلى مدينة شارلوت حيث شارك في فعاليات اليوم الأولى من مؤتمر الحزب الجمهوري الذي رشحه رسميا لولاية ثانية.

وأضاف، ترامب، في كلمته أن هذه الانتخابات تشهد “حماسا أكبر” من قبل مؤيديه، متوقعا “حشدا أكبر من المرة السابقة”. وتابع: “أهم انتخابات في تاريخنا، لا تدعوهم يأخذونها منكم”.

وتعهد، الرئيس الجمهوري، بمواصلة تقديم الدعم للجيش الأميركي في حال فاز بفترة جديدة، مشيرا إلى جهود إدارته خلال السنوات الماضية في مد المؤسسة العسكرية بالسلاح والعتاد.

وقال إنه إدارته ستشرع استقطاعات ضريبية للشركات التي تخلق وظائف داخل البلاد، وتعهد “بفرض رسوم جمركية على الدول التي تحاول استغلالنا”.

وأظهر، ترامب، أيضا دعمه لقوات إنفاذ القانون، بعد الدعوات التي خرجت خلال الفترة الماضية لتقليص ميزانيتها، قائلا إنه سيواصل دعمها وسيتم طرح تعيينات جديدة.

وأشار إلى أن إدارته حققت إنجازات كبيرة في تحقيق “العدالة الجنائية” وتقديم الدعم للأميركيين من أصول أفريقية “أكثر من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.”

وأكد، ترامب، أنه خلال الفترة الرئاسية الأولى، بذلت إدارته جهودا كبيرة في مواجهة الصين، وقال “لن ننسى أبدا ما فعلوه” فيما يتعلق بتفشي الفيروس، مشيرا في هذا الصدد، إلا أنه لولا الإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارته لزادت أعداد الحالات بشكل أكبر.

وينافس ترامب في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر، جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب.

وقال بنس في مداخلة مقتضبة “تحتاج أميركا الى أن يبقى دونالد ترامب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض”.

وأضاف “سمعت الأسبوع الفائت أن الديموقراطية على المحك”، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديموقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم. وتدارك بنس “لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك”.