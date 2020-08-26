تسجيل الدخول
» » اليابان: أغطية (البالوعات) تتحول إلى لوحات فنية

اليابان: أغطية (البالوعات) تتحول إلى لوحات فنية

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
اليابان: أغطية (البالوعات) تتحول إلى لوحات فنية
كل الوطن- فريق التحرير – وكالات:   في محاولة مبتكرة لتحسين صورة الشوارع وإضفاء لمسة جمالية عليها، حولت السلطات المحلية في إحدى المدن اليابانية مؤخرا أغطية البالوعات في الشوارع إلى لوحات فنية.

وكشفت السلطات في مدينة توكوروزاوا الواقعة شمال العاصمة طوكيو، مطلع أغسطس الجاري، عن 27 غطاء لفتحات الصرف الصحي في الشوارع، تتميز باحتوائها على شاشات مضيئة تعمل بتقنية “LED”.

وبالإضافة إلى أن واجهات أغطية البالوعات تعمل بالطاقة الشمسية، فإنها تتميز أيضا بتصاميم ملونة مستوحاة من الرسوم المتحركة الشهيرة المعروفة في اليابان وخارجها، وفقما أظهر تسجيل مصور منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا...

وثبت عمال قسم المياه والصرف الصحي في مدينة توكوروزاوا أغطية البالوعات الجديدة في الأول من أغسطس الجاري في 27 موقعا من المدينة، في واقعة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

وتأمل السلطات في المدينة في أن تساعد أغطية البالوعات المضيئة في منع ارتكاب الجرائم الليلية المدينة، لا سيما في الشوارع الرئيسية منها، إلى جانب دورها الجمالي.

ويقع كل غطاء بجوار ألواح شمسية خاصة به ويتصلان تحت الأرض، وتضيء الأغطية تلقائيا من الخامسة مساء حتى الثانية صباحا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394307

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.