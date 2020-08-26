اليابان: أغطية (البالوعات) تتحول إلى لوحات فنية

وكشفت السلطات في مدينة توكوروزاوا الواقعة شمال العاصمة طوكيو، مطلع أغسطس الجاري، عن 27 غطاء لفتحات الصرف الصحي في الشوارع، تتميز باحتوائها على شاشات مضيئة تعمل بتقنية “LED”.

وبالإضافة إلى أن واجهات أغطية البالوعات تعمل بالطاقة الشمسية، فإنها تتميز أيضا بتصاميم ملونة مستوحاة من الرسوم المتحركة الشهيرة المعروفة في اليابان وخارجها، وفقما أظهر تسجيل مصور منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وثبت عمال قسم المياه والصرف الصحي في مدينة توكوروزاوا أغطية البالوعات الجديدة في الأول من أغسطس الجاري في 27 موقعا من المدينة، في واقعة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

وتأمل السلطات في المدينة في أن تساعد أغطية البالوعات المضيئة في منع ارتكاب الجرائم الليلية المدينة، لا سيما في الشوارع الرئيسية منها، إلى جانب دورها الجمالي.

ويقع كل غطاء بجوار ألواح شمسية خاصة به ويتصلان تحت الأرض، وتضيء الأغطية تلقائيا من الخامسة مساء حتى الثانية صباحا.