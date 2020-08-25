قرية مصرية تعطّر العالم برائحة الياسمين

وتقول مهنّا لوكالة فرانس برس، وهي تمسك بقفص تملؤه زهور الياسمين في أحد حقول القرية الواقعة في دلتا النيل “نحن نجمع الياسمين منذ الطفولة، ويبدأ الجني من منتصف الليل وحتى الثامنة أو التاسعة من صباح اليوم التالي… حسب الرزق”، ويمتد موسم الياسمين من شهر يونيو حتى شهر نوفمبر.

وتوضح مهنّا بعد أن استبدلت المصباح بقبعة لحمايتها من أشعة شمس الصباح “جمع الياسمين مهمة تحتاج إلى تركيز شديد. نجمع الزهور المتفتحة (النوارة). أما المغلقة أو (البلح)، فتترك لليوم التالي”.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لتجارة الزيوت والعطور (IFEAT) العام 2015، فإن مصر والهند هما المنتجان الرئيسيان لنحو 95% من عجينة الياسمين العطرية في العالم.

وفي مصر، تقع أكثر من 90% من مزارع الياسمين في محافظة الغربية، في مدينتي قطور وبسيون وقرية شبرا بلولة حيث يتركز معظمها.

وعلى طريق ترابي ضيق تحيط به حقول الياسمين الخضراء المطعمة بالزهور البيضاء، يتجمع مزارعو وجامعو الياسمين في شبرا بلولة في ساعة مبكرة من الصباح مع عربات النقل المحمّلة بأقفاص زهور الياسمين أمام أبواب مصنع “فخري للزيوت العطرية” الذي يستقبل معظم إنتاج المحافظة.

وداخل المصنع، يراقب المدير والمهندس بدر عاطف عملية تسليم زهور الياسمين ووزنها، ويقول لفرانس برس “حاليا، هناك نحو ألف فدان من الياسمين في المنطقة”.

وأوضح أن إنتاج مصر من عجينة الياسمين في موسم زراعة الزهور العطرية يبلغ حوالي خمسة أطنان، ونصيب مصنع فخري منها نحو ثلاثة أطنان، وأضاف “نأخذ بين 60 و70% من زهور الياسمين على مستوى المحافظة”.

ويروي عاطف أن فخري هو “أول مصنع للزيوت العطرية أنشئ في مصر”، وكان صاحبه أحمد فخري أول من “أدخل شجرة الياسمين إلى مصر” في الستينات، وجلبها من مدينة غراس في فرنسا حيث كان يدرس، وتقع غراس على ساحل المتوسط وهي معروفة بزراعة الأزهار والنباتات المستعملة في صناعة العطور.

وأكد عاطف أن أحمد فخري “علّم المصريين زراعة الياسمين، حتى أصبح الإنتاج اليومي من زهور الياسمين حاليا حوالي 20 طنا”، ويعمل المصنع على استخلاص العجينة العطرية من الزهور بالإضافة إلى زيت الياسمين الخام.

وتعد الهند أبرز منافس لمصر في إنتاج الياسمين، وفقا لعاطف، بسبب أسعارها المتدنية، “ما يجعل مصر مضطرة إلى خفض سعر منتجها للمنافسة بالرغم من جودته الأفضل”.

والياسمين من الزراعات المستهلكة للمياه التي يستقدمها المزارعون من نهر النيل القريب، وقال معتز عبد الفتاح، المهندس الزراعي المشرف على الحقول المملوكة لمصنع فخري: “يُروى الفدان ثلاث مرات في الشهر”.

وأضاف عبد الفتاح “يستهلك الفدان بين 450 و500 متر مكعب من المياه في المرة الواحدة”، ولا يُجمع الياسمين سوى بالطريقة اليدوية، ما يتطلب مجهودا كبيرا من العمالة التي تقوم بعملية القطف.

لم يبق شيء للفلاح

وذكر عبد الفتاح الذي يعمل في مجال زراعة الياسمين منذ 34 عاما، أن متوسط إنتاج الفرد في اليوم من الجمع يبلغ بين 2 الى 5 كيلوغرامات من زهور الياسمين، ويتم تصدير مئة في المئة من إنتاج مصر من الياسمين، إلا أن انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم هذا العام أثّر سلبا على تصدير العجينة العطرية الذي تراجع الى النصف تقريبا، وبالتالي، انخفضت عمليات الشراء من المزارعين.

ويعمل معظم أهالي شبرا بلولة في زراعة وجمع النباتات العطرية وعلى رأسها الياسمين، فضلا عن اللارنغ والريحان والفل، وتعيش من مزارع الياسمين في الغربية نحو 50 ألف أسرة، وتحدد أسعار البيع إلى المصنع بحسب السوق الخارجي بعد توزيع المصدّرين للعينات، ويبلغ سعر كيلو زهور الياسمين حاليا 40 جنيها (2.5 دولار).

وتبلغ تكلفة زراعة هكتار (حوالي 2.5 فدان) الياسمين في السنة نحو 6500 دولار، بما في ذلك مصاريف الحصاد، وفق تقرير IFEAT، ما يجعل المزارعين أقل المستفيدين من منتج تباع العطور المصنعة منه بأسعار مرتفعة جدا في كل أنحاء العالم.