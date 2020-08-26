تطبيق TikTok الصيني يتخذ إجراءات قانونية للطعن في حظر  ترامب

في حين يشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق من أن الشركة قد تنقل بيانات عن المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية ، وهو أمر نفته شركة ByteDance.

ويضم تطبيق مشاركة الفيديو القصير 80 مليون مستخدم أمريكي نشط.

وتقول TikTok أنها حاولت التواصل مع إدارة السيد ترامب منذ ما يقرب من عام لكنها واجهت ضعفا في الإجراءات القانونية اللازمة ومن الإدارة التي “لا تولي أي اهتمام للحقائق”.

وقال متحدث باسم الشركة: “لضمان عدم إهمال سيادة القانون وأن يتم التعامل مع شركتنا ومستخدمينا بشكل عادل ، ليس لدينا خيار سوى تحدي الأمر التنفيذي من خلال النظام القضائي”.

وتتوقع تيك توك أن تبدأ الإجراءات القانونية هذا الأسبوع ، كما تقول مراسلة بي بي سي بيزنس فيفيان نونيس.

ورفع مجموعة من الأمريكيين الصينيين ، الجمعة ، دعوى قضائية منفصلة ضد الحظر المماثل الذي فرضه الرئيس على تطبيق التواصل الاجتماعي WeChat ، المملوك لشركة Tencent الصينية.

وينشر مستخدمو TikTok مقاطع فيديو قصيرة على المنصة حول موضوعات تتراوح من روتين الرقص إلى السياسة الدولية. وقد انتشرت شعبيته في الأشهر الأخيرة خاصة بين المراهقين وتم تنزيله أكثر من مليار مرة حول العالم.

ولكن ترامب يدعي أن الصين قادرة على استخدام التطبيق لتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين ، وجمع المعلومات لاستخدامها في الابتزاز ، أو التجسس على الشركات.

ويقول ترامب إن نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة التي طورتها وتملكها الشركات الصينية “يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة”.

ويزعم ترامب في أمره التنفيذي ضد تيك توك أن جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والخاصة بالأمريكيين.

في حين تقول TikTok إنها لم تسلم أبدًا أي مستخدم بيانات أمريكي إلى السلطات الصينية.

إجراءات ترامب ضد تيك توك ووي تشات هي الأحدث في حملة متنامية ضد الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر

ومنذ توليه منصبه ، كان يخوض حربًا تجارية ضد الصين.

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي فرضت الحظر على TikTok فقد حظرت الهند استخدام التطبيق ، كما تفكر أستراليا أيضًا في اتخاذ إجراءات.

ويحظى WeChat بشعبية كبيرة بين المستخدمين الذين لديهم اتصالات بالصين ، حيث يتم حظر منصات الشبكات الاجتماعية الرئيسية – مثل WhatsApp و Facebook.

يُنظر إليه أيضًا على أنه أداة رئيسية في جهاز المراقبة الداخلية في الصين – حيث يتطلب من المستخدمين المحليين الذين اتُهموا بنشر شائعات خبيثة تسجيل مسح ضوئي للوجه وبصمة صوتية.