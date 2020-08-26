وزير خارجية فرنسا: انفجار بيروت ليس ذريعة لتجنب التغيير

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لو دريان، اليوم الثلاثاء، في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، بحسب وكالة “رويترز”.

وتابع: “على قادة لبنان عدم استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت هذا الشهر ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية”.

وقال لو دريان: “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى بيروت ليكرر رسالة مفادها أنه ينبغي للمسؤولين اللبنانيين عدم التنصل من مسؤولياتهم والمضي قدما في إصلاحات جوهرية”.

وأسفر انفجار 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، الشهر الجاري، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلّف الانفجار أضراراَ جسيمة ودمارا وخرابا في مدينة بيروت.