سوسن الحميدان: الوطن خط احمر

#حين تتكالب اقلام سوداء علي كتابه مؤامرات ضد الوطن… ويراق الحبر الاسود علي اوراق بيضاء من اجل ارضاء نفوس مريضه تحيك عقدا من الغيره والحسد لتلوث به صدر شريف ممتليء بالمسئوليه والتضامن مع الجيران الي تلك النفوس اخبرهم ان الوطن خط احمر .

#حين تنعق اصوات بأغاني عقيمه من اجل تدنيس ثوب ناصع البياض يزينه اللؤلو والمرجان ..و خيوط من ذهب ورسالات قدسيه .. ذاك لاغراض دنيئة تقطر منه السموم .. وفحيح كفحيح الافعي… الي تلك الافاعي اقول ان الوطن خط احمر .

# الي من يوجهون الصواريخ والطائرات الملغومه …والتى تضج بها سمائنا .. بنجوم تنير صدورا عامره بالايمان واصوات تنهدات ملتهبه لمعتكفين في سحر الليل تدعو بأن يحفظ الله الوطن وشعبه وقيادته ..واكرر ان اقول الوطن خط احمر .

# لكل القلوب المليئه بالحقاد ..وقلوب مايئة بالحقد والكراهية .. علي وطن شامخ مزهر بأنجازاته .. أملين ان تكون تلك الضغينه سرب من الترددات العقيمه لوقف هذا الشموخ الوردي ..اقول لهم بصوت عال ان “الوطن خط احمر”

# و الي اصحاب القلوب السوداء …و المتلونه كالطيف والمتموجه بالافكار الدنيئة ..كلمتسولون علي االابواب للحصول على بضع قروش تروي ظماهم اللامتناهي …والسابحين في مسارات فكر الدمار.. ورائحه الرصاص والمنتشين بشعارات كاذبه تذهب ادراج الرياح عندما تنتصب علي ارض طاهرة لهؤلاء اقول ابعدوا اياديكم القذره عن بلادنا فالوطن خط احمر .

# الي كل الاعداء والجامحين بالطغيان والخونه والمترددين علي ارصفه الضلال ويقتنصون بطولات زائفة ( فالوطن خط احمر )

اضاءه خضراء :

بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ

وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ