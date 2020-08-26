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» » تفاصيل مروعة.. مصري يقطع ابنته بمنشار 4 أجزاء ويدفن الرأس حتى لا ينكشف أمره! (صور)

تفاصيل مروعة.. مصري يقطع ابنته بمنشار 4 أجزاء ويدفن الرأس حتى لا ينكشف أمره! (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
تفاصيل مروعة.. مصري يقطع ابنته بمنشار 4 أجزاء ويدفن الرأس حتى لا ينكشف أمره! (صور)

كل الوطن – وكالات: أقدم رجل مصري على قتل ابنته البالغة من العمر 13 سنة لقيامها بالتسول، وقام بتقطيع جثتها بمنشار إلى 4 أجزاء، ودفن الرأس حتى لا ينكشف أمره، في جريمة مروعة هزت الجيزة.

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الاب القاتل

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الاب القاتل

وتوصلت التحريات إلى تورط الأب، وهو محامي، وزوجته الثانية وصديقتها في الجريمة، حيث أفادت التحقيقات بأن الواقعة كانت يوم الخميس 26 أبريل 2019، حيث ورد بلاغا إلى ضباط قسم شرطة الطالبية، بالعثور على “نصف جثة”، داخل حقيبة سفر بمنطقة أرض البحر بالطالبية.

وحضر فريق من المحققين، وبدأت النيابة في مناظرة أشلاء الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وبعد 48 ساعة تلقت أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على كيسين بداخلهما أجزاء آدمية “ساعدان وذراعان وساقان وقدمان”، في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة منشأة القناطر، ولم يتم العثور على رأس الجثة.

عقب ذلك وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة، وتبين اختفاء فتاة مقيمة بالعمرانية، في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة، وتشابهت أوصافها الجسدية مع الأجزاء التي عثر عليها.

المصدر: صحيفة الوطن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394386

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