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شاهد ماذا فعل طالب فلسطيني من أجل والدته خلال حفل تخرجه!

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شاهد ماذا فعل طالب فلسطيني من أجل والدته خلال حفل تخرجه!

كل الوطن – مواقع التواصل الإجتماعي: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطالب فلسطيني تحدى جامعته في يوم تخرجه حين منعه الأمن من إصطحاب والدته على منصة التخرج لإستلام دبلوم التخرج.

ويظهر الطالب بالفيديو المتداول لحظة صعوده إلى منصة التكريم بحفل التخرج في إحدى الجامعات بغزة، بحسب ما قاله ناشطون، ممسكا بيد والدته، وتفاجأ بأحد المنظمين يقوم بمنعه من الصعود مع والدته، فما كان منه إلا أن خلع روب التخرج، وأمسك مرة أخرى بيد والدته وصعد بها على المنصة واحتضنها وقبل رأسها صارخا: “أمي أكبر من كل الجامعة” والبعض أشار إلى أنه قال “أنا أمي في كل الجامعة”، وسط تهليل وتصفيق الحضور.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394398

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