مرفت غزاوي: (…طلبت الطلاق…وفعلاً طلقها ؟!)

هذا تعليق أكثرنا حين نسمع عن حاله من حالات الطلاق في مجتمعنا وخاصة إذا كان هذا الزواج قد إستمر لسنوات طويله وكانت حصيلته أطفال هم في سن الشباب الآن…

سيزول العجب لو نظرنا بنظرة واقعية للمجتمع

فالولد في منزل والديه هو صاحب الاولوية والأحقية في كل شئ ويتفوق علي البنت فينشأ معتداً بنفسه يرى أن الأنثى مخلوق تابع وضعيف والغريب في الأمر أنه في بعض الأسر هناك حالة من الإزدواجيه …فللولد الاولويه ولكن إذا ما وصل سن المراهقة وأراد تقمص دور القائد على الإناث في محيط أسرته إستوقفه أحد الوالدين قائلاً :إذا (تزوجت إفرض أوامرك على زوجتك) وهذه هي المشكله …فهو متحفز ينتظر تلك المخلوقة ليمارس رجولته المؤجلة من سن المراهقة حتي الزواج…بمعني أنه دخل هذه المؤسسة بنظريات مغلوطة قد تستمر معه عمراً كاملاً

أما بالنسبة للبنت فالعبارة التي تربت عليها مختلفة وهي (اذا تزوجتي إفعلي ما يحلو لكِ) وهنا هي ايضاً بدأت حياة زوجية بمفهوم خاطئ معتقدة ان هذا الزوج هو العصا السحرية التي تطوع لها الدنيا و ما فيها بلمسة واحدة؟!

و من ثم يبدأ الصراع بين الزوجين و تحدث الفجوة التي يكون غالباً السبب الاكبر لها الصراع على السلطة و جعل القوة هي المقياس في التعامل ، صراع غير واع و قبيح غالباً ما يؤدي للانفصال الحتمي للاسف ..

فليس الزواج ساحة نزال وفيها حاكم ومحكوم ولا هو عالم سحري تتحقق فيه الأحلام..

إستمرارية الزواج وعدمه يتوقف على مقدار التضحية من أحد الطرفين وتقبل الامر الواقع وتغيير المفاهيم لدية…ومحاولة الوصول الى منطقة وسطى للتلاقي..والقناعة بأنها رحلة مشاركة تتطلب الجهد والصبر والكثير من الحب..

كثرت حالات الطلاق بين الشباب و أصبح ظاهرة يُعاني منها المجتمع و لابد أن يكون هناك الوعي الكافي و الارشاد للمقدمين على الزواج حتى نتدارك الأمر لبناء مجتمع سليم خال من المشاكل النفسية و الاجتماعية ..

لابد من التفكير في عدم الانجاب السريع بعد الزواج حتى تستقر الامور و لا يكون الاطفال هم الضحية بين أم و أب يستمر الخلاف بينهما حتى بعد الطلاق و يمتد حتى يصل لاستخدام الاطفال كأداة انتقامية كما يحدث مع البعض للأسف الشديد…

غالباً في الحالات التي يثمر فيها الزواج في وقت مبكّر عن وجود أطفال يكون من أقوي الأسباب لإستمراره بالرغم من عدم وجود أي محطات إنسجام أو توافق بين الزوجين…وبمجرد إعتماد هؤلاء الأطفال على أنفسهم يحدث الطلاق بين الوالدين… وهذا من أكثر مسببات الطلاق في سن متقدم و له أيضاً الكثير من التبعيات الغير صحية ..فينقسم الابناء بينهما و لحداثة اعمارهم و قلة خبرتهم يُخلق لديهم فكر جديد مغلوط بان هذه المؤسسة فاشلة من اساسها !!

لذلك لابد من وقفة حقيقية لنا فدعونا لا نترك أطفالنا في منطقة سقف التوقعات المرتفعة لفكرة الزواج وتهيئتهم بشكل صحيح حتى لا يكونوا ضحية أنفسهم … ودمتم