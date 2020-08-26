تسجيل الدخول
» » رئيس وزراء إثيوبيا يعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
رئيس وزراء إثيوبيا يعلن شرطا وحيدا لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي

كل الوطن – وكالات: أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يمكن التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة.

وشدد آبي أحمد على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية”.

اقرأ أيضا...

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤول الإثيوبي خلال زيارته إلى السودان، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أزمة سد النهضة.

يذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق أصبح منذ 2011 مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.

وفي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ أن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

ومع حلول شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلنت إثيوبيا البدء في تعبئة سدها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394411

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.