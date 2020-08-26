إيقاف شخص وإحالته للنيابة بعد قيامه بإحراق مركبة مواطن بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – و ا س: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني ، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .