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إيقاف شخص وإحالته للنيابة بعد قيامه بإحراق مركبة مواطن بالمدينة المنورة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
إيقاف شخص وإحالته للنيابة بعد قيامه بإحراق مركبة مواطن بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – و ا س: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني ، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394423

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