إيقاف شخص وإحالته للنيابة بعد قيامه بإحراق مركبة مواطن بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – و ا س: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني ، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإحراق مركبة مواطن مما نتج عنه تلف المركبة بالكامل، وذلك إثر خلاف وقع بينهما سابقاً ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية ، وإحالته إلى فرع النيابة العامة .
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