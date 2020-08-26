شرطة مكة المكرمة: القبض على مقيم سرق 312 قاطعاً كهربائياً

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة ( 312 ) قاطعاً كهربائياً من ( 10 ) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .
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