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القبض على مقيم تورّط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية بالمدينة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
القبض على مقيم تورّط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية بالمدينة

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته (47500) بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال، كما ضبط مبلغ (7766) ريالاً، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394440

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