من مسقط.. بومبيو يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار عبر “مجلس تعاون خليجي موحد”

كل الوطن – وكالات: صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال “مجلس تعاون خليجي موحد”.

وأضاف بومبيو في تغردة عبر “تويتر” نشرها بعد اجتماعه مع السلطان هيثم في قصر البركة بمسقط. “ممتنون لشراكتنا الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية”.

Met today with Omani Sultan Haitham bin Tarik Al Said on the importance of building regional peace, stability, and prosperity through a united Gulf Cooperation Council. Grateful for our strong security partnership and economic ties. pic.twitter.com/hCKL1FH9CX — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 27, 2020

وذكرت السفارة الأمريكية في مسقط، أن بومبيو والسفيرة ليزلي تسو “التقيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية”.

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو وسعادة السفيرة ليزلي تسو اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة بمسقط لمناقشة العلاقات المتينة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/EJUowTvTJv — U.S. Embassy Muscat (@USEmbMuscat) August 27, 2020

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء العمانية إلى أنه “تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين”.

وكان بومبيو قد وصل إلى سلطنة عمان اليوم الخميس في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات أعلن في 13 أغسطس.

وقبل وصوله إلى عمان، زار بومبيو إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.

المصدر: RT + وكالات