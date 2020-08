من مسقط.. بومبيو يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار عبر “مجلس تعاون خليجي موحد”

كل الوطن – وكالات: صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه بحث مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أهمية تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة من خلال “مجلس تعاون خليجي موحد”.

وأضاف بومبيو في تغردة عبر “تويتر” نشرها بعد اجتماعه مع السلطان هيثم في قصر البركة بمسقط. “ممتنون لشراكتنا الأمنية والعلاقات الاقتصادية القوية”.

Met today with Omani Sultan Haitham bin Tarik Al Said on the importance of building regional peace, stability, and prosperity through a united Gulf Cooperation Council. Grateful for our strong security partnership and economic ties. pic.twitter.com/hCKL1FH9CX