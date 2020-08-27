مواقع يمنية وصفته بـ “معجزة إلهية” بالفيديو.. شاهد ما حدث لطفلة وأمها في قلب صنعاء

كل الوطن – متابعات: كانت طفلة يمنية تقف جوار أمها على الرصيف، أول أمس الثلاثاء، بجانب أحد التقاطعات في قلب العاصمة صنعاء، وفجأة اصطدمت سيارة بمؤخرة حافلة صغيرة، والتي صعدت على الرصيف لتدهس الطفلة وأمها.

وتحت عنوان “فيديو يوثّق معجزة إلهية في قلب صنعاء”، قال موقع “نافذة اليمن”، وثّقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، معجزة وقدرة إلهية خارقة، عندما تعرّضت امرأة وطفلتها، لحادث مروري مروّع.

وبحسب ما وثّقته كاميرا مراقبة في صنعاء، اختفت الطفلة وأمها تماماً تحت السيارة، فيما كانت الأم تحمل طفلة رضيعة، وبسرعة تجمع المارة لإنقاذ الطفلة والأم، لكن بعد ثوانٍ حدث ما لم يتوقعه أحد.

وقال شهود عيان، لم نتوقع أن تخرج الطفلة حية بعد أن شاهدنا السيارة تندفع نحوهما بسرعة واختفت الطفلة تماماً.

وأضافوا، بعد مرور بضع ثوانٍ قفزت الطفلة بسرعة كبيرة من تحت الحافلة وهي تجري وكأن شيئاً لم يحدث ولم تتعرّض لأي سوء بقدرة ولطف من الله، كما نجت الأم ورضيعها من الحادث.