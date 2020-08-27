الصحة المصرية تكشف عن أكثر الأمراض المسببة للوفاة حال الإصابة بكورونا

كل الوطن – فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن أكثر الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى وفاة المصابين بها حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية للتلفزيون الرسمي، بأن أكثر الأمراض المزمنة التي تعرض صاحبها للوفاة في حالة إصابته بفيروس كورونا هو الكبد.

وأوضحت زايد أن الحالة الوبائية والصحية للدولة المصرية ترتبط بالسياحة وكافة الأنشطة التجارية والسياحية لن تعود سوى بانخفاض الإصابات.

وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا، وغسيل الأيدي باستمرار بالمطهرات، والبعد عن التجمعات والأماكن المغلقة والمزدحمة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن البرنامج الرئاسي للكشف عن الأمراض المزمنة تردد عليه أكثر من 3.5 مليون مواطن وإجمالي 2 مليون تلقوا العلاج بالفعل بشأن هذه المبادرة.

وكانت هالة زايد، قد قالت إن هناك 15 ألف مصري يخضعون للتجربة السريرية الثالثة على لقاحين متوقعين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقالت زايد في التصريحات التي نقلتها صحيفة “المصري اليوم”، إن “خطط الترقب والترصد بالوزارة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا، وإن غرفة الأزمات المتعلقة بكورونا لعبت دورا هامة في احتواء الجائحة”.